В США рассказали, какое оружие предоставят Украине 9 12.06.2021, 12:06

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Этот пакет должен дополнить предыдущий, который выдали в марте.

Вчера Пентагон заявил о выделении Украине 150 млн долларов военной помощи. Однако только деньгами не обойдется, сообщают в Минобороны США, пишет «Зеркалон недели. Украина».

Там отмечают, что Украина получит противоартиллерийские радары, средства для борьбы с беспилотными летальными аппаратами, средства защищенной связи, средства радиоэлектронной борьбы и военно-медицинской эвакуации. Кроме этого, будет проведено обучение и предоставлено оборудование, чтобы повысить безопасность и мощность баз ВВС Украины.

Этот пакет помощи должен дополнить тот, который выделили в марте. Тогда его стоимость составляла 125 млн долларов и включал он в себя патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудования, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа, а также оборудования для оказания медицинской помощи военнослужащим и боевой эвакуации.

Начиная с 2014 года США уже выделили для Украины помощь, касающуюся области безопасности, на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн .

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