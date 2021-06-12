Ученые: Вечная молодость уже не звучит как научная фантастика 4 12.06.2021, 12:10

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Исследователи приближаются к открытию секрета долголетия.

Американский футболист Том Брэди выиграл Суперкубок в 43 года. Теннисистка Серена Уильямс остается одной из самых влиятельных звезд тенниса в 39 лет. Джо Байден вступил на пост президента США в 78 лет, а певец Боб Дилан выпустил новый альбом в 79.

Очевидно, человечество учится корректировать свою концепцию восприятия возраста. В последнее время люди живут дольше и имеют лучшее здоровье - то, что в давние времена казалось почти невозможным, пишет The New York Times.

Во многих странах пожилые люди достигают разных высот, что когда-то казалось возможным только в молодом возрасте, и это не касается только «суперзвезд». Например, в США доля людей с ограниченными возможностями старше 85 лет уменьшилась на треть в период между 1982 и 2005 годами.

Исследователи различают «хронологический возраст» - количество лет «по календарю» и «биологический возраст» - устанавливается на основе измерений функционирования органов и других маркеров состояния организма человека. Оказывается, люди очень разные в этих отношениях.

В исследовании, в котором приняли участие более тысячи жителей Новой Зеландии, «маркер» участника, который наиболее медленно старел, составил всего 0,40 биологических лет за каждый хронологический год, а участника, который старел быстрее всех - 2,44 биологического года за календарный год. Большую роль играет генетика, окружающая среда и образ жизни.

В целом, можно предположить, что люди сейчас стареют медленнее, чем раньше. Айлин Кримминз из Университета Южной Калифорнии и Морган Левин из Йельского университета сравнили, как старели мужчины в возрасте от 60 до 79 лет с 1988 по 1994 и с 2007 по 2010 года. Они обнаружили, что мужчины от 2007 до 2010 года были «моложе» согласно «биологическому возрасту», тогда как мужчины от 1988 до 1994 старели быстрее. Ученые объясняют это улучшением образа жизни и совершенствованием медицины. Это говорит о том, что люди не только живут дольше, но и дольше остаются здоровыми.

С одной стороны, улучшение здоровья и долголетия - это «давняя история». Например, в 1900 году продолжительность жизни в США составляла около 47 лет, а сейчас составляет около 78 лет. Но мир также может быть на пороге чего-то нового.

В течение 20 века люди поддерживали долголетие благодаря улучшению борьбы с болезнями. В первой половине 20 века вакцины и другие медицинские новшества спасали молодых людей от инфекционных заболеваний. Во второй половине 20 века улучшение образа жизни и другие медицинские достижения не позволяли людям среднего возраста умирать от таких вещей, как сердечные приступы и рак.

Но даже несмотря на то, что такие усовершенствования позволяли людям жить минимум до 65 лет, после этого сам процесс старения забирал неумолимые жертвы. Даже если победить рак легких или пережить сердечный приступ, ухудшение состояния организма вследствие старения со временем не избежать. В среднем 80-летний человек страдает по меньшей мере от пяти различных заболеваний.

Вот почему, даже если бы врачи нашли безотказный способ лечить рак, это придало бы лишь менее трех лет к средней продолжительности жизни. Полное излечение от сердечных болезней дало бы в лучшем случае два дополнительных года.

Для долголетия может быть недостаточно только лечения болезней. Возможно, людям придется решить проблему самого старения, что в конце концов является главным фактором риска.

Профессор эпидемиологии и биостатистики из Университета Иллинойса в Чикаго Джей Ольшанский определяет старение как «накопление случайных повреждений строительных блоков жизни - особенно ДНК, некоторых белков, углеводов и липидов (жиров) – что начинается еще в молодости и со временем превышает возможности самовосстановления организма».

Возникает вопрос: можно ли искусственно вмешаться, чтобы замедлить процесс старения?

«Хотя сегодня нет никаких задокументированных механизмов, которые бы доказали свою безопасность и эффективность для замедления старения людей, мы сейчас на грани прорыва», - говорит Ольшанский.

Такого мнения придерживается и писатель Эндрю Стил, автор книги «Новая наука стареть, а не старея». Он описывает серию экспериментальных вмешательств, предназначенных для замедления биологических процессов, которые являются частью старения.

Например, с возрастом люди накапливают все больше «старых» клеток, которые выделяют воспалительные молекулы, ускоряющие старение. В 2011 году исследователи изъяли такие клетки у мышей и это помогло продлить срок их жизни. Клинические испытания на людях начались в 2018 году.

«Борьба со старением звучит как научная фантастика, пока вы не услышите о последних событиях в биологии старения. Наступает решающий момент, если мы можем начать разработку и внедрение методов «лечения старения», которые будут означать, что продолжительность жизни будет расти на один год ежегодно», - пишет Стил.

Эпоха медленного старения может принести и некоторые проблемы. Уже наблюдается огромное неравенство в состоянии здоровья разных людей. Большую проблему составляет социальное неравенство.

Однако, несмотря на эти различия, вполне вероятно, что все люди смогут жить дольше и иметь более крепкое здоровье, резюмирует издание.

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