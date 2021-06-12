Белорусские власти открыли канал по переброске нелегальных мигрантов из Ирака в Европу? 27 12.06.2021, 12:45

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Литовские власти открыто заявляют, что белорусские пограничники способствуют незаконному переходу границы.

10 мая иракская авиакомпания Fly Baghdad начинает выполнять прямые регулярные рейсы в Национальный аэропорт Минск. Полеты выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

26 мая, после захвата самолета Ryanair, Лукашенко заявляет: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Белорусско-литовскую границу начинают толпами переходить граждане Ирака, которые каким-то образом оказались в нашей стране. Литовская Служба охраны государственной границы публикует видео, на котором белорусские пограничники убирают следы в том месте, где незадолго до этого группа иракцев незаконно перешла границу. Внезапно нелегальных мигрантов из Ирака становится так много, что в литовском Центре регистрации беженцев заканчиваются места. Литве приходится в экстренном порядке начинать строить палаточный городок на 350 человек.

На этом странности не заканчиваются. «Еврорадио» обратило внимание, что днем 10 июня в Минске приземлился очередной борт из Багдада, а уже утром 11 июня литовские пограничники начали сообщать о нелегальных мигрантах из Ирака, которые пытались попасть в Литву из Беларуси.

Литовские власти открыто заявляют, что белорусские пограничники способствуют незаконному переходу границы. С начала этого года из Беларуси в Литву незаконно проникли уже более 300 мигрантов, большинство — граждане Ирака, которые прилетают в Беларусь по туристическим визам. Это в 3,5 раза больше, чем за весь 2020 год.

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