Режим дышит на ладан Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»

12.06.2021, 14:21

4,074

Фото: ТАСС

Нужно запасать силы.

Силы, ресурсы, время. Организовываться. Вычислять засланных казачков. И, не попадаясь нигде и никому, готовиться дать мощнейший отпор.

Решительный и неотвратимый, как цунами.

Режим дышит на ладан.

Это видно по тем их «решениям», которые лихорадочно и ожесточенно «принимаются» в попытке «усилить сильных силовиков», чтобы разрешить им беспределить по-полной, на всю катушку, от всей (несуществующей) души.

Их уверенность тает.

А мы. Основная задача сейчас — объединиться и мобилизоваться, быть готовыми.

Собрав все силы в единый кулак, мы можем развить невероятную мощь.

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».