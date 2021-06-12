Режим дышит на ладан
- Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»
- 12.06.2021, 14:21
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Нужно запасать силы.
Силы, ресурсы, время. Организовываться. Вычислять засланных казачков. И, не попадаясь нигде и никому, готовиться дать мощнейший отпор.
Решительный и неотвратимый, как цунами.
Режим дышит на ладан.
Это видно по тем их «решениям», которые лихорадочно и ожесточенно «принимаются» в попытке «усилить сильных силовиков», чтобы разрешить им беспределить по-полной, на всю катушку, от всей (несуществующей) души.
Их уверенность тает.
А мы. Основная задача сейчас — объединиться и мобилизоваться, быть готовыми.
Собрав все силы в единый кулак, мы можем развить невероятную мощь.
Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»