Китайский стартап выпустил робота-собаку, который бежит возле хозяина и несет его вещи

Китайский стартап выпустил робота-собаку, который бежит возле хозяина и несет его вещи1
- 12.06.2021, 14:26
Видеохит.
Китайская компания Unitree Robotics представила четвероногого робота Go1, который визуально напоминает собаку. Робот бежит рядом с владельцем и переносит на спине небольшие грузы — например, бутылку воды, пишет hromadske.ua.
Как пишет The Verge, Go1 выпускают в трех версиях: базовая модель Go1 Air стоимостью $2700 (73 тысячи грн), Go1 за $3500 (94,6 тысячи грн) и Go1 Edu за $8500 (230 тысяч грн). Робот весит 12 килограммов.
Все модели могут автоматически отслеживать человека и избегать препятствий, а более дорогие имеют датчики и мощный процессор. Также более дорогие версии Go1 могут развивать скорость до 17 километров в час.
«Такие технологии показывают, что четвероногие роботы быстро превращаются из новинок в популярные товары. Но возникает вопрос: могут ли они также быть полезными, или просто будут нести нашу воду долгие годы», — отмечает издание.