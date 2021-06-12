Китайский стартап выпустил робота-собаку, который бежит возле хозяина и несет его вещи 1 12.06.2021, 14:26

Видеохит.

Китайская компания Unitree Robotics представила четвероногого робота Go1, который визуально напоминает собаку. Робот бежит рядом с владельцем и переносит на спине небольшие грузы — например, бутылку воды, пишет hromadske.ua.

Как пишет The Verge, Go1 выпускают в трех версиях: базовая модель Go1 Air стоимостью $2700 (73 тысячи грн), Go1 за $3500 (94,6 тысячи грн) и Go1 Edu за $8500 (230 тысяч грн). Робот весит 12 килограммов.

Все модели могут автоматически отслеживать человека и избегать препятствий, а более дорогие имеют датчики и мощный процессор. Также более дорогие версии Go1 могут развивать скорость до 17 километров в час.

«Такие технологии показывают, что четвероногие роботы быстро превращаются из новинок в популярные товары. Но возникает вопрос: могут ли они также быть полезными, или просто будут нести нашу воду долгие годы», — отмечает издание.

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