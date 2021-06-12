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В Минске найден мертвым майор милиции

  • 12.06.2021, 14:42
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В Минске найден мертвым майор милиции

Подробности инцидента пока неизвестны.

По информации BYPOL, по месту жительства без признаков жизни обнаружен майор милиции Точилин Денис Николаевич, 09.07.1987 года рождения – участковый инспектор милиции отделения охраны правопорядка и профилактики городского отдела милиции управления внутренних дел администрации Ленинского района г. Минска.

Меньше чем через месяц сотруднику исполнилось бы 34 года. Подробности инцидента пока неизвестны.

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