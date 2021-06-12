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Стали известны подробности смерти майора милиции в Минске

  • 12.06.2021, 16:53
  • 32,928
Стали известны подробности смерти майора милиции в Минске

Денису Точилину было 33 года.

Сегодня стало известно о смерти 33-летнего майора милиции Точилина Дениса. Он был участковым инспектором милиции отделения охраны правопорядка и профилактики городского отдела милиции УВД администрации Ленинского района Минска.

Как сообщил позднее BYPOL, Точилин умер от COVID-19 в госпитале.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что больше недели бывший командир СОБРа и воинской части 3214 Дмитрий Павличенко провел в реанимации одной из больниц Минска, куда попал с коронавирусом.

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