Стали известны подробности смерти майора милиции в Минске
- 12.06.2021, 16:53
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Денису Точилину было 33 года.
Сегодня стало известно о смерти 33-летнего майора милиции Точилина Дениса. Он был участковым инспектором милиции отделения охраны правопорядка и профилактики городского отдела милиции УВД администрации Ленинского района Минска.
Как сообщил позднее BYPOL, Точилин умер от COVID-19 в госпитале.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что больше недели бывший командир СОБРа и воинской части 3214 Дмитрий Павличенко провел в реанимации одной из больниц Минска, куда попал с коронавирусом.