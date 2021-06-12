Как выглядят и сколько стоят дешевые авто, которые могут купить белорусы 5 12.06.2021, 17:18

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Купить «колеса» на ходу сегодня можно и за 250 долларов.

Купить «колеса» на ходу в Барановичах сегодня можно и за 635 рублей (250 долларов в эквиваленте), но сколько на такой машине можно будет проездить, не известно. Основная проблема всех дешевых (и не только) машин в продаже в Барановичах – коррозия кузова, пишет intex-press.by.

Seat Malaga – 635 рублей

Это самый дешевый автомобиль на ходу, который журналисты нашли по объявлениям в Барановичах. Машина 1991 года выпуска, бензиновая, объем двигателя 1,5 литра. Автор объявления уверяет, что она на ходу, и что в ней стоят «хороший аккумулятор, отличные задние шины, передние стеклоподъемники, сигнализация» (хотя, честно говоря, непонятно, кто захочет эту машину угонять). Главный минус – изъеденный коррозией кузов и «рычащая» коробка передач.

Fiat Tempra, Volkswagen Jetta II, Nissan Sunny N14 – 762 рубля

За сумму, эквивалентную 300 долларам, в объявлениях нашлось сразу три варианта.

Самая старая машина – Volkswagen Jetta II, она 1985 года выпуска. Самая «свежая» – Nissan Sunny 1993 года.

Несмотря на возраст, «фольксваген» выглядит самым целым, хотя в объявлении не сказано, на ходу ли он. А вот кузовы двух других машин заметно повреждены коррозией.

Fiat Tipo I, Mitsubishi Lancer V GLX – 889 рублей

Оба автомобиля, если верить информации в объявлениях, на ходу. И у обоих основная проблема – кузов.

Один из автовладельцев – хозяин Mitsubishi Lancer – готов не только к продаже, но и к обмену своего авто. Правда, единственный вариант, который он рассматривает, это «Audi 80 В2 переходная 1.8 бензин».

Peugeot 309 I – 950 рублей

Автомобиль 1992 года выпуска, с бензиновым двигателем объемом 1,1 литра. Владелец пишет, что машина каждый день на ходу и в целом в хорошем состоянии, «беда пороги и переднее левое крыло».

Renault 19 I – 1016 рублей

Машине 29 лет, бензиновый двигатель объемом 1,7 литра. Хозяин авто пишет, что все важные «расходники» недавно менялись и машина на ходу, но кузов в «жуках».

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