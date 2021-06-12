ПЦР-тесты для выезда за границу разрешили делать в двух частных лабораториях 1 12.06.2021, 18:50

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Но есть нюансы.

Минздрав сегодня обновил список лабораторий, у которых есть право проводить платные ПЦР-тесты на коронавирус для выезда за границу. ПЦР-тесты разрешили делать в частных лабораториях «Синэво» и «Инвитро». Но снова есть нюансы, пишет «Онлайнер».

Данные лаборатории выдают бумажный вариант результатов теста без внесения в систему «Путешествую без COVID-19». Это значит, что въехать в Россию из Армении, Беларуси или Кыргызстана с такими результатами не удастся.

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать тест, получить через мобильный телефон его результаты и предоставлять их затем в точках контроля в виде зеленого QR-кода в странах — участницах проекта.

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