Футболист сборной Дании потерял сознание во время матче Евро-2020 с командой Финляндии 12.06.2021, 20:03

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Иллюстрационное фото

(Обновлено) Матч остановлен.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:0, первый тайм), пишет «Трибуна».

На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Это случилось не в результате столкновения.

Игра была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.

В дальнейшем медики растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении команды.

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