Врачам удалось вернуть сознание игроку сборной Дании Кристиану Эриксену 12.06.2021, 20:30

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Футболиста увезли в госпиталь.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матче Евро-2020 с командой Финляндии. Медики прямо на поле оказывали ему помощь, пишет «Прессбол».

Судя по фотографиям, датчанина увозили со стадиона в госпиталь в сознании.

Игра Дания — Финляндия прервана на неопределенное время. Врач на стадионе попросил зрителей оставаться на своих местах.

По информации датского телеканала DR1, у Кристиана Эриксена случился сердечный приступ.

Сейчас его состояние стабильное.

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