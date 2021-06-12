Врачам удалось вернуть сознание игроку сборной Дании Кристиану Эриксену
- 12.06.2021, 20:30
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Футболиста увезли в госпиталь.
Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матче Евро-2020 с командой Финляндии. Медики прямо на поле оказывали ему помощь, пишет «Прессбол».
Судя по фотографиям, датчанина увозили со стадиона в госпиталь в сознании.
Игра Дания — Финляндия прервана на неопределенное время. Врач на стадионе попросил зрителей оставаться на своих местах.
По информации датского телеканала DR1, у Кристиана Эриксена случился сердечный приступ.
Сейчас его состояние стабильное.