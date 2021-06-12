закрыть
12 июня 2021, суббота, 21:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врачам удалось вернуть сознание игроку сборной Дании Кристиану Эриксену

  • 12.06.2021, 20:30
  • 4,318
Врачам удалось вернуть сознание игроку сборной Дании Кристиану Эриксену

Футболиста увезли в госпиталь.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матче Евро-2020 с командой Финляндии. Медики прямо на поле оказывали ему помощь, пишет «Прессбол».

Судя по фотографиям, датчанина увозили со стадиона в госпиталь в сознании.

Игра Дания — Финляндия прервана на неопределенное время. Врач на стадионе попросил зрителей оставаться на своих местах.

По информации датского телеканала DR1, у Кристиана Эриксена случился сердечный приступ.

Сейчас его состояние стабильное.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский