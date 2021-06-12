Хунта продолжает топить сама себя 6 12.06.2021, 21:28

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Рейдерский захват Миорского завода может означать начало охоты на остатки частного бизнеса.

Богатый стол с хамоном, креветками и угрем, которые закупались под приезд «Саши 7 рублей», не спас руководство металлопрокатного завода в Миорах от посадки. Не удивимся, что изначально в сценарии был разнос от барина, по итогам которого все «виновные» должны были быть взяты под стражу. Так уже было на «Борисовдреве», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Однако здоровье не позволило синепалому пирату выбраться в Миоры. Операция была запущена без его непосредственного участия.

Надо сказать, что начиналось все как обычно. Землю под завод выделил сам синепалый террорист, а его указ 2014 года гласил запустить предприятие до начала 2020 года. Однако в срок не успели, вместо 250 млн евро завод обошелся в 400 млн евро (106 из них прокрдитовал «Беларусбанк» за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft).

Владельцем выступает сингапурская фирма KSBH PTE, о которой какие-либо сведения найти затруднительно (но молва говорит о том, что за заводом стоит российский бизнес). Вторым собственником по объему акций (12%) назвали главу совета директоров завода Алексея Коваленка. О нем тоже известно совсем немного – как он пришел в бизнес и чем занимался до ММПЗ, открытые источники не рассказывают. Лишь упоминают, что родился мужчина в Миорском районе – отсюда и выбор места расположения бизнеса.

В реализацию проекта вложился ведущий мировой производитель оборудования для металлургии SMS Group (Германия). Завод реально сделан на совесть и готов был работать на экспорт – белая жесть востребована за рубежом. По планам выручка от экспорта должна была составить 200 млн евро уже в первые годы работы.

Завод заработал в 2020 году, и стало понятно, что актив действительно стоящий. Вот и появился к нему интерес. Инсайдеры говорят, что причины для задержания – это как раз тот самый кредит «Беларусьбанка» под оборудование. Бдительные проверяющие органы якобы не нашли какие-то из станков, на которые были выделены деньги. По факту – это рейдерский захват, которыми хунте не впервой. Можно вспомнить авиазавод в Орше, отжатый у Богуслаева. Можно вспомнить, «Коммунарку» и Новикова. Можно вспомнить «Мотовело» и Муравьева. Последний пример самый яркий. Отжали и потом развалили. Вся суть хунты.

Теперь в Миорах настоящее ЧП. Всех местных силовиков отстранили от работы. Вопросом занимаются исключительно витебские и столичные братки, которых очень-очень много. Город запуган, жители стараются не высовываться на улицу без лишней необходимости.

С учетом того, что угроза наводнить Европу нелегальными мигрантами уже в действии, то рейдерский захват Миорского завода может означать начало охоты на остатки частного бизнеса. «Кроноспану» и А1 приготовиться?

Мы уже говорили, что на в ближайшие дни у Макея запланирована встреча с главой «Штадлер-Минск», который засобирался перевозить производство в Украину.

Ну, и IT продолжают кошмарить, добравшись до старательно молчавшего EPAM. Возможно, это месть за Богрецова, а возможно, просто очень хочется денег.

Хунта продолжает топить сама себя.

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