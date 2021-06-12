Финны победили датчан в драматическом матче 12.06.2021, 22:38

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Счет - 1:0.

В Копенгагене завершилась доигровка матча чемпионата Европы по футболу, после которой победу праздновали финны — 1:0, пишет «Прессбол».

Матч в первом тайме был прерван из-за потери сознания игрока сборной Дании Кристиана Эриксена.

Дания — Финляндия — 0:1

Копенгаген. "Паркен Стэдиум". Начало в 19.00.

<ДАНИЯ: Шмейхель — Васс (Ларсен, 76), Кьер (Вестергорд, 63), Кристиансен, Мехле — Эриксен (Йенсен, 46), Хейбьерг, Дилэйни (Корнелиус, 76) — Поульсен, Олдер Винд (Сков Отльсен, 63), Брэйтуэйт.

ФИНЛЯНДИЯ: Градецки — Тойвио, Араюури, О'Шонесси — Райтала (Вайсанен, 90), Лод, Спарв (Шулер, 77), Камара, Уронен — Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 77).

ГОЛ: 0:1 — Похьяпало (60, пас — Уронен).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лод (4), Спарв (51).

На 74-й минуте Хейбьерг не реализовал пенальти.

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