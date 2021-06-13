Власти панически боятся санкций против «Беларуськалия» 13.06.2021, 8:25

Лукашенко засекретил половину указа о продаже калийных удобрений.

Александр Лукашенко 7 июня подписал указ под номером 205 «О реализации калийных удобрений». В нем всего 7 пунктов. Но с 1-го по 5-ый засекречены.

На них стоит гриф «Для служебного пользования».

Зато известно, что в первом пункте документа есть подпункты, которые вступают в силу задним числом — с 1 января 2021 года. А еще один подпункт — с 1 июня этого года.

С чем связана секретность, в пресс-службе Александра Лукашенко не поясняют. Вполне возможно, что потому, что это и так очевидно.

Ранее в ЕС сообщили, что готовы ввести санкции против «Беларуськалия». Скорее всего, в первых 5-ти пунктах оговариваются условия работы в таких условиях. Например посредники, которые могут продавать белорусский калий.

Калийные удобрения являются основной статьей экспорта страны, обеспечивающей значительную долю европейского спроса, и единственным минеральным ресурсом, которого полно в Беларуси.

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