Власти панически боятся санкций против «Беларуськалия»
- 13.06.2021, 8:25
Лукашенко засекретил половину указа о продаже калийных удобрений.
Александр Лукашенко 7 июня подписал указ под номером 205 «О реализации калийных удобрений». В нем всего 7 пунктов. Но с 1-го по 5-ый засекречены.
На них стоит гриф «Для служебного пользования».
Зато известно, что в первом пункте документа есть подпункты, которые вступают в силу задним числом — с 1 января 2021 года. А еще один подпункт — с 1 июня этого года.
С чем связана секретность, в пресс-службе Александра Лукашенко не поясняют. Вполне возможно, что потому, что это и так очевидно.
Ранее в ЕС сообщили, что готовы ввести санкции против «Беларуськалия». Скорее всего, в первых 5-ти пунктах оговариваются условия работы в таких условиях. Например посредники, которые могут продавать белорусский калий.
Калийные удобрения являются основной статьей экспорта страны, обеспечивающей значительную долю европейского спроса, и единственным минеральным ресурсом, которого полно в Беларуси.