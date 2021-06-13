Боксер Алексей Кудин: Нам пришлось защищаться и защищать тех, кто рядом 2 13.06.2021, 8:36

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Появился фильм о спортсмене, ставшем на сторону народа.

Вечером 11 июня на YouTube-канале "Радио 97" состоялась премьера документального фильма "Беларус. Алексей Кудин".

"Мы все были гражданами, которые вышли из своих домов с мирными целями, но нас записали в экстремисты, оппозицию, врагов и предателей. И нам пришлой стать нацией, защищаться и защищать тех, кто рядом. Наша страна так и не оправилась с того дня", – описывают авторы события августа 2020 года.

В описании к фильму сказано, что это биография белорусского спортсмена, многократного чемпиона мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год) Алексея Кудина.

В августе 2020 года на него в Беларуси завели уголовное дело по статье о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, отмечало "Настоящее время". Его задержали после акции протеста 10 августа, а 21 августа отпустили. Сам спортсмен говорил каналу, что "применил самооборону, пострадало несколько силовиков".

21 января Кудина задержали в Москве, сообщал в Instagram Белорусский фонд спортивной солидарности. Ему грозит экстрадиция.

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