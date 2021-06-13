Что произойдет, если режим Лукашенко отключат от SWIFT 19 13.06.2021, 8:52

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С такой инициативой выступает Европарламент.

Европарламент принял резолюцию с призывом отключить режим Лукашенко от SWIFT. Многие эксперты считают, что это может стать мощнейшим ударом по официальному Минску.

"Пока достойной альтернативы SWIFT нет, проекты есть, но с точки зрения текущей альтернативы, которая может заменить одномоментно, такой нет, это очень серьезная вещь. С учетом того, как у нас распространены международные платежные карточки ― Mastercard, Visa, они у нас почти весь рынок закрывают, даже проект Белкарт идет вместе с Mastercard, если будут затронуты и эти вещи, может быть отключение платежной инфраструктуры. И плюс репутационные издержки для Беларуси в глазах инвесторов, даже если это все ненадолго", — рассказал экономист Вячеслав Ярошевич.

Что такое SWIFT

SWIFT – это аббревиатура от английского Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, что переводится как "общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций". По сути, SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире оперативно обмениваться информацией о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Система была создана почти 50 лет назад – в 1973 году. Ее соучредителями выступили 239 банков из 15 государств мира. На данный момент к SWIFT подключены свыше 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах.

В среднем в системе ежесуточно обмениваются больше 30 миллионами сообщений о финансовых операциях. Для их обработки существуют три центра данных – в США, Нидерландах и Швейцарии. В случае отказа одного из центров обработки данных, другой сможет обрабатывать трафик всей сети.

Осенью 2006 года разразился скандал, когда несколько американских изданий, включая The Washington Post опубликовали материалы, как SWIFT после террактов 11 сентября 2001 года в США начал передавать американским властям личные данные клиентов для антитеррористических расследований.

Тем самым, подчеркивалось в статьях, SWIFT нарушал правила конфиденциальности, установленные в Евросоюзе, на территории которого – в Бельгии – расположен главный офис этой международной системы.

Чем грозит отключение от SWIFT?

Страны, отключенные от SWIFT, не смогут совершать межбанковские операции, прежде всего совершать платежи во вне. То есть под ударом окажется абсолютно весь экспорт и импорт, что нанесет колоссальный удар по режиму Лукашенко.

Какие страны отключали от SWIFT?

За почти полувековую историю SWIFT от этой системы были отключены лишь две страны – один раз Корейская народно-демократическая республика (КНДР) и дважды Иран.

В марте 2017 года SWIFT перестала обслуживать банки из КНДР. Это произошло после того, как в ООН был заслушан доклад о том, как SWIFT несколько лет предоставлял услуги северокорейским финансовым учреждениям, включенным в санкционные списки Совета Безопасности ООН, "заработав на этом десятки тысяч евро".

Центральный банк Ирана и все финансовые учреждения этой страны сначала были отключены от SWIFT в марте 2012 (Иран вернули в систему после частичного снятия санкций), после – в ноябре 2018 года (решекние было принято под давлением США, которые в период президентства Дональда Трампа вышли из иранской ядерной сделки и восстановили санкции против официального Тегерана).

В конце 2020 года власти Ирана призвали Россию создать замену SWIFT для стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. У Ирана в организации статус страны-наблюдателя). Первый вице-президент страны Эсхак Джахангири подчеркнул, что разработка новых банковских и финансовых механизмов позволит Ирану и России избежать "произвольных мировых санкций".

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