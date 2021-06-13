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Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса

  • 13.06.2021, 9:21
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Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса

Основные признаки инфекции изменились.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. Об этом пишет Mirror, сообщает РИА "Новости".

Национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уточняют ученые.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что "индийский вариант" SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

"Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — подытожил профессор.

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