Игорь Железовский про бело-красно-белый флаг: Наш исторический символ 13.06.2021, 8:25

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Звездный конькобежец был человеком с четкой гражданской позицией.

Игорь Железовский в 2020 году не стеснялся открыто критиковать Лукашенко за происходящее в стране. А вот что сказал спортсмен "Свабодзе" про бело-красно-белый флаг еще в 2018 году:

— Наш исторический символ [бело-красно-белый флаг], так зачем отказываться от него? […] Какой бы ни была политика, кто бы ни пришел к власти, исторические атрибуты не могут быть затронуты. Ну, а что насчет этого красно-зеленого флага? Только как напоминание о Советском Союзе, потому что он был нарисован по образцу для нас и других республик. Но это не начало Беларуси.

— Флаг и герб пытаются сделать "оппозиционными" — соответственно, не допускают, запрещают. Напротив, воспринимают как должное, может быть, оппозиция успокаивается. […] Что такого плохого во флаге или в "Погоне"? Оппоненты власти, которые выступают под этими символами, они же их не приватизировали. Это флаг литвинов, Великого Княжества, флаг нашей земли, нашего народа в целом. Протестовать можно и под красно-зелёным, тоже будет оппозиция. А у нас хотят поставить знак равенства там, где его нет.

Железовский скончался вчера утром. Ему было 58 лет.

Он родился в Орше. В 80-90-е годы ХХ века считался одним из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров. Шесть раз выигрывал чемпионаты мира, при этом на олимпиадах ему не очень везло. В его активе лишь серебро Олимпиады в Лиллехаммере в 1994 году и бронза игр в Калгари-1988.

После завершения спортивной карьеры Железовский возглавлял Белорусский союз конькобежцев (до 2005 года), был президентом Паралимпийского комитета Беларуси (до 2001-го). Последние годы жил в России и занимался бизнесом.

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