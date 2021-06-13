Медики нашли продукты, которые помогают бороться с артритом 2 13.06.2021, 9:52

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Специалисты описали противовоспалительную диету.

Помочь уменьшить боль и отек суставов у пациентов с ревматоидным артритом может правильно подобранный рацион питания. Об этом рассказали медики, которых цитирует Verywell Health, передает «Росбалт».

Специалисты описали противовоспалительную диету. В рацион они предложили включить фрукты, особенно яблоки, апельсины, грейпфрут и ягоды — клубнику, чернику, малину, клюкву. Кроме того, следует употреблять больше темно-листовой зелени, цветной капусты и моркови, свеклы, брокколи, лука, а также бобовых и цельнозерновых. Включить в меню важно и орехи, семена, молочные продукты и рыбу с морепродуктами. Аккуратнее следует употреблять растительные масла и грецкие орехи, потому что чрезмерное употребление жирных кислот может спровоцировать выработку некоторых химических веществ в организме, которые приведут воспалениям.

Иными словами, для людей с артритом подходит «средиземноморская диета», богатая овощами, орехами и бобовыми, злаковыми и ненасыщенными жирами.

Отметим, к основным симптомам артрита относятся отек суставов, боль, скованность и снижение диапазона движений.

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