В одной из провинций Пакистана решили заблокировать телефоны тем, кто отказался вакцинироваться 3 13.06.2021, 11:11

Фото: Getty Images

Государственное агентство связи теперь будет решать, как реализовать это решение.

Пакистанская провинция Пенджаб заявила, что будет блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались пройти вакцинацию против COVID-19.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на The Hindu.

«Сначала это было всего лишь предложение, но люди не очень активно решались проходить на прививку, поэтому решение приняли», - заявил пресс-секретарь департамента первичной медико-санитарной помощи провинции Пенджаб Хаммад Раза.

По его словам, государственное агентство связи теперь будет решать, как реализовать это мероприятие.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как провинция Синд заявила, что госслужащие, которые отказываются от вакцинации, начиная с июля не будут получать зарплату.

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