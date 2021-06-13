Археологи обнаружили в Турции 1800-летнюю статую женщины 13.06.2021, 11:37

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Ее нашли в месте, где располагался античный город Метрополис.

Археологи в турецкой провинции Измир раскопали статую женщины, возраст которой оценивается в 1800 лет. Об этом сообщает в субботу, 12 июня, агентство Anadolu со ссылкой на департамент раскопок министерства культуры и туризма Турции, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что статую обнаружили в округе Торбалы на месте, где ранее располагался античный город Метрополис. При этом в данной области уже несколько лет ведутся раскопки, которые должны продолжиться.

В июле 2020 года на территории древнего города Перге, в настоящее время относящегося к турецкой провинции Анталья, археологи обнаружили 1700-летнюю статую женщины эллинистического периода. Отмечалось, что статуя состоит из двух частей: отломанной головы и туловища.

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