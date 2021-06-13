Экономисты рассказали, когда в Беларуси начнет дорожать доллар 7 13.06.2021, 12:05

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Еще есть время купить дешевую валюту.

В последние дни белорусский рубль укрепляется к иностранным валютам. На торгах 10 июня доллар опустился ниже отметки в 2,5 рубля. Евро обновил годовой минимум, и его курс составляет 3,038 рубля. Почему это происходит? Об этом в материале nn.by.

В этих колебаниях курсов нет ничего чрезвычайного, это естественный процесс, отмечает экономист Дмитрий Крук. Поскольку наша внешняя торговля преимущественно ориентирована на Россию, то и траектория белорусского рубля частично повторяет траекторию российской валюты.

«В этой закономерности могут быть отклонения, или даже она вообще может на определенный период перестать работать — в случае, когда на первый план выходят некие внутренние факторы. Например, происходит шок в белорусской внешней торговле или на внутреннем рынке.

Но именно в этот момент такого рода шоков нет.

В мире имеет место тренд определенного обесценивания доллара к другим валютам (с начала года в соответствии с так называемым индексом доллара он обесценился к корзине других ключевых мировых валют примерно на 10%). В последние недели к этому тренду добавляется еще мировой рост цен на нефть.

В таких условиях валюты стран-экспортеров нефти укрепляются к доллару в большей степени, чем другие. Это как раз таки случай России. В последние недели российский рубль укрепился к доллару до уровня годового максимума», — говорит эксперт.

При этом белорусский рубль растет к доллару меньшими темпами, чем российский.

«Иное дело, если в игру вступят внутренние факторы. Например, те заявления по санкциям, которые сейчас анонсируются, в случае имплементации могут стать весьма существенным шоком для белорусской внешней торговли и финансового рынка», — добавляет Дмитрий Крук.

Подобную оценку ситуации дает и академический директор Исследовательского центра Beroc Катерина Борнукова.

«Пока наш валютный рынок ведет себя довольно близоруко. Он реагирует в первую очередь на те события, которые происходят прямо сейчас, — рост цены на нефть и укрепление российского рубля. При этом рынок, кажется, абсолютно не видит будущих рисков (будущих санкций и их воздействия на валютную выручку) и не реагирует на них.

Возникает вопрос, а есть ли на рынке живые экономические агенты или он уже зарегулирован до такой степени, что выполняет чисто технические функции передачи валюты от экспортеров импортерам.

Думаю, что американские санкции уже в ближайшие недели начнут сказываться на валютной выручке, и такое укрепление белорусского рубля вряд ли будет возможно долго поддерживать.

А если реализуются риски новых санкций, полагаю, до конца июня мы можем увидеть совсем иную картину, несмотря на цены на нефть и российский рубль», — считает Катерина Борнукова.

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