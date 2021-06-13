Cемь лет назад украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских боевиков 4 13.06.2021, 12:16

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13 июня 2014 года над городом был поднят флаг Украины.

13 июня 2014 бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 72-й механизированной бригады начали успешную операцию освобождения от пророссийских боевиков Мариуполя, пишет "Зеркало недели. Украина".

В тот же день вечером над городом взвился сине-желтый флаг Украины.

"Спецоперация освобождения Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток. Бой продолжался несколько часов. Во время штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен "укрепрайон" на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал", - следует из сообщения.

После освобождения Мариуполя украинские военные провели "Широкинскую операцию", благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников. "Эти события стали переломными в ходе российско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины", - подчеркивают в МВД.

"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время без страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят по дороге домой вооруженных "до зубов" террористов", - следует из сообщения.

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