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Cемь лет назад украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских боевиков

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  • 13.06.2021, 12:16
  • 3,248
Cемь лет назад украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских боевиков

13 июня 2014 года над городом был поднят флаг Украины.

13 июня 2014 бойцы полка "Азов", две роты батальона "Днепр-1", 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 72-й механизированной бригады начали успешную операцию освобождения от пророссийских боевиков Мариуполя, пишет "Зеркало недели. Украина".

В тот же день вечером над городом взвился сине-желтый флаг Украины.

"Спецоперация освобождения Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток. Бой продолжался несколько часов. Во время штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен "укрепрайон" на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал", - следует из сообщения.

После освобождения Мариуполя украинские военные провели "Широкинскую операцию", благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников. "Эти события стали переломными в ходе российско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины", - подчеркивают в МВД.

"Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время без страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят по дороге домой вооруженных "до зубов" террористов", - следует из сообщения.

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