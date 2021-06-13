Президент Бразилии не надел маску и поплатился за это

Президент Бразилии не надел маску и поплатился за это3
- 13.06.2021, 12:54
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Жаира Болсонару оштрафовали.
Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за то, что он не носил маску во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу.
Об этом сообщает "Немецкая волна".
Как сообщается, Болсонару должен уплатить штраф на сумму почти 90 евро.
По данным СМИ, такие же штрафы оплатят его сын Эдуардо Болсонару и министр инфраструктуры Тарчизио Гомес, которые также находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию во время этого мероприятия.
Ситуация с коронавирусом в Бразилии
Президент Бразилии известен своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами, а также скандальными заявлениями.
О коронавирусе Жаир Болсонару говорил как об обычном сезонном гриппе и не считал нужным вводить в стране карантин, пренебрег санитарными нормами, не воспринимал вакцинацию.
Из-за этого в стране вспыхнули протесты. Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы с требованием отставки президента.
Сейчас сенат Бразилии расследует действия президента в связи с пандемией.
Бразилия до сих пор остается в лидерах по распространению коронавируса в мире и одной из наиболее пострадавших в результате пандемии стран.