В Мариуполе прошел парад по случаю освобождения города от пророссийских боевиков

В Мариуполе прошел парад по случаю освобождения города от пророссийских боевиков3
- 13.06.2021, 13:23
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Видеофакт.
13 июня в Украине отмечается седьмая годовщина освобождения украинскими войсками от вооруженных формирований РФ Мариуполя Донецкой области. Трансляцию праздничных мероприятий вел "Национальный корпус" в YouTube, пишет "Гордон".
"На проспекте Мира прошел марш военной техники, который завершится на Театральной площади. Военный парад прошел с участием бойцов "Азова", которые семь лет назад совершили успешную операцию по освобождению города", – уточнили в сообщении.