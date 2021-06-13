закрыть
13 июня 2021, воскресенье, 14:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мариуполе прошел парад по случаю освобождения города от пророссийских боевиков

3
  • 13.06.2021, 13:23
  • 2,336
В Мариуполе прошел парад по случаю освобождения города от пророссийских боевиков

Видеофакт.

13 июня в Украине отмечается седьмая годовщина освобождения украинскими войсками от вооруженных формирований РФ Мариуполя Донецкой области. Трансляцию праздничных мероприятий вел "Национальный корпус" в YouTube, пишет "Гордон".

"На проспекте Мира прошел марш военной техники, который завершится на Театральной площади. Военный парад прошел с участием бойцов "Азова", которые семь лет назад совершили успешную операцию по освобождению города", – уточнили в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский