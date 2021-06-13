Премьер Литвы: Cудьба ЕС будет определяться реакцией на ситуацию в Беларуси 13.06.2021, 14:07

Режимы не смогут вернуться к привычной для себя жизни.

Сигнал ЕС для властей Беларуси и России должен четко транслировать, что вернуться к нормальной жизни невозможно. Об этом во время своего выступления на 25-м Европейском форуме в Вахау заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая приняла участие в мероприятии в качестве почетного гостя канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Выступление Ингриды Шимоните опубликовано на сайте литовского правительства. Значительная его часть была посвящена Беларуси:

— Мы не можем игнорировать тот факт, что некоторые кризисы все еще набирают обороты и усугубляются у наших границ. Мы не можем игнорировать жестокие нарушения основных прав человека в России и Беларуси, где правительства продолжают угнетать собственное общество. Рост авторитаризма в непосредственной близости от нас — тоже наша проблема. Сигнал для обоих режимов должен быть четким: «вернуться к нормальной жизни» невозможно. Единственный путь вперед в Беларуси — это прекращение пыток, освобождение всех политических заключенных, диалог с гражданским обществом и новые демократические президентские выборы в 2021 году.

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