NASA показала первую гигантскую ракету для полета на Луну — SLS 13.06.2021, 14:16

Первый полет «megarocket» запланирован в этом году, а в следующем году на борт допустят людей.

Американское космическое агентство NASA полностью собрал и обнародовал фото своей сверхтяжелой ракеты, на которой астронавты вскоре полетят на Луну, сообщает BBC.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Запустить указанную ракету в первый полет НАСА планирует уже в этом году. В ходе этого полета, названного миссия "Артемида-1", ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Однако астронавтов на борту не будет - инженеры хотят, чтобы и ракета, и космический корабль прошли свой путь до того, как люди будут допущены на борт в 2023 году.

Супертяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и двух твердотопливных ускорителей длиной 54 метра каждый.

Твердотопливные ускорители будут разгонять ракету в начальной фазе полета - в течение первых двух минут.

Вся конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. На мобильном пусковом комплексе ракету будут сначала тестировать, а затем он вывезет ее на стартовую площадку.

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