Из руководства «Роскосмоса» убрали последнего космонавта 6 13.06.2021, 16:05

8,080

Одной из причин для увольнения стала критика со стороны космонавта проекта съемок фильма на МКС.

Руководство "Роскосмоса" покинул последний остававшийся в нём космонавт. Герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалёв снят с должности исполнительного директора корпорации и переведён в советники.

Как утверждает "Новая газета", одной из причин этого стала критика со стороны Крикалёва проекта съёмок на Международной космической станции коммерческого фильма "Вызов". Крикалёв подтвердил это изданию "Открытые медиа", но отказался от дальнейших комментариев.

Исполнительным директором пилотируемых программ "Роскосмоса" вместо Крикалёва назначен Александр Блошенко. В пресс-службе корпорации это решение объяснили началом подготовки проекта новой российской орбитальной станции.

Как утверждает "Новая газета", на наблюдательном совете при "Роскосмосе" 9 июня Крикалёв раскритиковал проект съёмок на МКС фильма с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Критики проекта утверждают, что из-за подготовок к съемкам была скомкана научная программа исследований, сокращено число космонавтов, которые работают на станции.

"Вызов" – совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съёмка фильма на МКС планируется на октябрь. С Пересильд и Шипенко должен полететь космонавт Антон Шкаплеров. По его словам, речь идёт не просто о фильме, а о научном эксперименте.

Комментариев гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина пока нет.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако американская сторона, участвующая в проекте, намерена его продлить. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято. 4 июня сообщалось, что глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением. Об этом говорится в сообщении российской корпорации.

Рогозин неоднократно подвергался критике за снижение числа запусков ракет в космос в последние годы, финансовые нарушения и хищения в космической отрасли и за выступления с амбициозными планами, не все из которых впоследствии подтверждались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».