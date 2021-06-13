Получить польскую визу белорусам может стать проще 13.06.2021, 16:28

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Это можно будет сделать через Министерство иностранных дел Польши.

Польское правительство подписало распоряжение, согласно которому правом выдачи виз наделяется министр иностранных дел Польши. Заявления на получение визы будут принимать в МИД в Варшаве. Документ вступает в силу 14 июня 2021 года.

До сих пор визовыми вопросами занимались консулы. Теперь белорусы смогут получить визу, обратившись в специальный отдел в Министерстве иностранных дел Польши. Предполагается, что процедура должна стать удобнее и быстрее.

Беларусь – пока единственная страна, гражданам которой Польша таким образом упростила получение виз. В МИД можно будет обращаться в том числе за рабочей и туристической визой. Как будет выглядеть вся процедура, и какими будут сроки – пока точно не определено.

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