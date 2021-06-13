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Получить польскую визу белорусам может стать проще

  • 13.06.2021, 16:28
  • 7,212
Получить польскую визу белорусам может стать проще

Это можно будет сделать через Министерство иностранных дел Польши.

Польское правительство подписало распоряжение, согласно которому правом выдачи виз наделяется министр иностранных дел Польши. Заявления на получение визы будут принимать в МИД в Варшаве. Документ вступает в силу 14 июня 2021 года.

До сих пор визовыми вопросами занимались консулы. Теперь белорусы смогут получить визу, обратившись в специальный отдел в Министерстве иностранных дел Польши. Предполагается, что процедура должна стать удобнее и быстрее.

Беларусь – пока единственная страна, гражданам которой Польша таким образом упростила получение виз. В МИД можно будет обращаться в том числе за рабочей и туристической визой. Как будет выглядеть вся процедура, и какими будут сроки – пока точно не определено.

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