Украина потроллила Россию в твиттере из-за видео What is Russia 2 13.06.2021, 16:38

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Фото: Getty Images

Россиянам указали на плагиат.

Российский МИД по случаю дня России, который отмечается 12 июня, опубликовал видеоролик What is Russia. На официальном аккаунте Украины в твиттере обратили внимание, что идея видео украдена у украинского автора.

«Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент», — говорится в сообщении официального твиттера Украины.

К сообщению прикреплена ссылка на оригинальное видео What is Ukraine (Что такое Украина), впервые опубликованное в марте этого года украинским фотографом Назаром Дорошем.

Украинец предложил подписчикам «показать всему миру, что такое Украина» и призвал их публиковать свои кадры. Ролик стал вирусным и в сети появилось немало подобных видео. Украинцы в частности делали свои городские версии: What is Odessa, Poltava, Kharkiv.

You’d better find somebody to create authentic content



Original “What is Ukraine” video posted 3 months ago: https://t.co/shUDA0XXmJ https://t.co/1XzryqHalx — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 12, 2021

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