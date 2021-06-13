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Назван несочетаемый с картошкой продукт

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  • 13.06.2021, 16:46
  • 10,898
Назван несочетаемый с картошкой продукт

Это установили китайские ученые.

Стало известно, вместе с каким продуктом нельзя есть картофель. Это установили китайские ученые, пишет РИА Новости со ссылкой на китайский портал Sohu.

У картофеля много полезных свойств – он богат крахмалом и белком, помогает в профилактике гипертонии, умеет выводить из организма человека токсины, а большое количество клетчатки помогает отсрочить старение. Но, чтобы все эти полезности проявились в полной мере, жареный картофель нельзя сочетать с помидорами.

Оказывается, если в один прием пищи съесть и картошку, и помидор, организму становится сложнее усвоить питательные вещества. Это сочетание может даже спровоцировать расстройство пищеварения. Правда, ученые уточнили, что такой эффект наблюдается, если картофель будет жареным.

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