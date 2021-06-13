На выпускном в Кричевской школе №1 дарили цемент 3 13.06.2021, 17:51

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Школьникам — по 2 кг, учителям — по 3 кг.

Недавно на кричевском заводе “Кричевцементношифер” выпустили юбилейную 10-миллионную тонну цемента. Ее передали в подарок местной школе. Школьникам — по 2 кг, учителям — по 3 кг, передает euroradio.

В эфире канала “Беларусь-4” этому посвятили отдельный сюжет. Прокомментировали так: цемент пойдет на ремонт ступеней и дорожек в школе.

Сотрудники завода в подарке видят символизм. Говорят, что среди них многие учились в той самой школе.

— Может быть, просто как знак уважения, благодарности за учение, — говорит один из сотрудников завода, комментируя подарок.

Журналисты рассмотрели в этом жесте больший пафос и рассказывают через образ цемента о прошлом, настоящем и будущем города.

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