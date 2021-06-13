Белорусам рассказали, как чиновники и диктатор сидят на шее у народа

Белорусам рассказали, как чиновники и диктатор сидят на шее у народа2
- 13.06.2021, 19:42
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Фотофакт.
"Власти в который раз нанесли удар по наименее защищенным слоям населения, которые и так дошли до нищеты. Лукашенко и его прикорытники снова и снова пытается решить свои собственные просчеты за счет простого человека, и высасывает из него последние деньги.
Но время показало, что врагов у власти становится с каждым днем все больше и больше, и скоро нельзя будет отсидеться в своих уютных кабинетиках, а придется отвечать перед каждым, чьи жизни была искалечены за последние 25 лет", - пишут читатели “Басты!”.