Белорусам рассказали, как чиновники и диктатор сидят на шее у народа 2 13.06.2021, 19:42

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Фотофакт.

"Власти в который раз нанесли удар по наименее защищенным слоям населения, которые и так дошли до нищеты. Лукашенко и его прикорытники снова и снова пытается решить свои собственные просчеты за счет простого человека, и высасывает из него последние деньги.

Но время показало, что врагов у власти становится с каждым днем все больше и больше, и скоро нельзя будет отсидеться в своих уютных кабинетиках, а придется отвечать перед каждым, чьи жизни была искалечены за последние 25 лет", - пишут читатели “Басты!”.

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