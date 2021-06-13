В Минске музыканты вслепую играют для зрителей, сидящих в полной темноте 13.06.2021, 20:29

И вот в чем смысл.

В Минске уже второй месяц проходят концерты в темноте. В чем суть и смысл таких мероприятий, узнал корреспондент агентства Минск-Новости.

Концерты действительно проходят в полной темноте, причем тьма стоит не только в зрительном зале. Музыканты тоже играют в темноте, по памяти, не имея возможности «подсматривать» в ноты. Вопреки предположениям некоторых зрителей, исполнители не пользуются приборами ночного видения.

Концерты в темноте могут посетить все желающие, нужно только предварительно записаться. Проводит их Центр креативных решений «Невидимый мир», организовала который Минская областная организация Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Как рассказала агентству Минск-Новости председатель организации Светлана Сенько, центр проводит не только концерты, но и другие активности в темноте. Это интерактивные программы «Мир на ощупь», свидания в темноте. Проводятся также тренинги для работников сферы обслуживания, социальной защиты и волонтеров.

- Это дает нашим посетителям новый опыт и ни с чем не сравнимые впечатления и способствует лучшему пониманию проблем незрячих людей, что является важным шагом на пути к инклюзивному обществу, - объяснила Светлана Сенько.

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