Футболист сборной Англии стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы 13.06.2021, 20:39

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Джуд Беллингем – воспитанник английского «Бирмингема».

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, который сыграл в матче чемпионата Европы, передает «Новое время».

Беллингем вышел на замену на 82-й минуте в матче с Хорватией, поменяв капитана команды Гарри Кейна.

На момент дебюта на Евро Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней.

Таким образом, Беллингем обошел по этому показателю Йетро Виллемса из Нидерландов, который на Евро-2012 сыграл в возрасте 18 лет и 71 дня.

Следует отметить, что самым молодым игроком в заявках национальных команд на Евро-2020 является польский полузащитник Кацпер Козловски, однако он пока не выходил на поле.

Беллингем - воспитанник английского Бирмингема. В 2020 году он перешел в дортмундскую Боруссию.

Сборная Англии победила Хорватию со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

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