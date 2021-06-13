Футболист сборной Англии стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы
- 13.06.2021, 20:39
- 1,970
Джуд Беллингем – воспитанник английского «Бирмингема».
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, который сыграл в матче чемпионата Европы, передает «Новое время».
Беллингем вышел на замену на 82-й минуте в матче с Хорватией, поменяв капитана команды Гарри Кейна.
На момент дебюта на Евро Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней.
Таким образом, Беллингем обошел по этому показателю Йетро Виллемса из Нидерландов, который на Евро-2012 сыграл в возрасте 18 лет и 71 дня.
Следует отметить, что самым молодым игроком в заявках национальных команд на Евро-2020 является польский полузащитник Кацпер Козловски, однако он пока не выходил на поле.
Беллингем - воспитанник английского Бирмингема. В 2020 году он перешел в дортмундскую Боруссию.
Сборная Англии победила Хорватию со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2020.