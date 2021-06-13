Парламент Израиля проведет голосование по истечении 12-летнего правления Нетаньяху 13.06.2021, 21:01

71-летний премьер-министр после выборов в Израиле не сформировал правительство.

Израильский парламент (Кнессет) 13 июня должен провести голосование по новому правительству, во главе которого уже не будет Биньямин Нетаньяху, который 12 лет был премьер-министром, сообщает "Радио Свобода".

71-летний Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов в Израиле 23 марта.

Спикер парламента Яров Левин, сторонник Нетаньяху объявил о голосовании 8 июня, почти через неделю после того, как центрист Яир Лапид заявил, что согласился с ультранационалистом Нафтали Беннеттом создать широкий правящий альянс правых, левых, центристских и арабских партий.

По условиям соглашения, сначала Беннетт будет премьер-министром, а затем Лапид.

Если коалиция получит вотум доверия, она будет приведена к присяге в этот же день, знаменующий конец 12-летнего пребывания Нетаньяху на посту премьер-министра.

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