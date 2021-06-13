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ЧЕ-2020: Австрия победила Северную Македонию

  • 13.06.2021, 21:04
ЧЕ-2020: Австрия победила Северную Македонию

Матч завершился со счетом 3:1.

Австрия одержала победу над Северной Македонией в матче группового этапа Евро-2020, передает pressball.by.

Австрия — Северная Македония — 3:1

Австрия: Лайнер – Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Алаба, Баумгартнер (Грегорич, 58), Шлагер (Ильзанкер, 90), Забитцер, Лаймер (Баумгартлингер, 90), Ульмер, Калайджич (Арнаутович, 59).

Северная Македония: Димитриевски – Велкоски, Ристовски, Муслиу (Ристовски, 86), Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Адеми, Элмаз, Трайковски (Костадинов, 63), Пандев.

Голы: 1:0 — Лайнер (18). 1:1 — Пандев (28). 2:1 — Грегорич (78). 3:1 — Арнаутович (89).

Предупреждения: Трайковски (42), Алиоски (52), Лайнер (85).

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