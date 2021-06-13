ЧЕ-2020: Австрия победила Северную Македонию
- 13.06.2021, 21:04
Матч завершился со счетом 3:1.
Австрия одержала победу над Северной Македонией в матче группового этапа Евро-2020, передает pressball.by.
Австрия — Северная Македония — 3:1
Австрия: Лайнер – Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Алаба, Баумгартнер (Грегорич, 58), Шлагер (Ильзанкер, 90), Забитцер, Лаймер (Баумгартлингер, 90), Ульмер, Калайджич (Арнаутович, 59).
Северная Македония: Димитриевски – Велкоски, Ристовски, Муслиу (Ристовски, 86), Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Адеми, Элмаз, Трайковски (Костадинов, 63), Пандев.
Голы: 1:0 — Лайнер (18). 1:1 — Пандев (28). 2:1 — Грегорич (78). 3:1 — Арнаутович (89).
Предупреждения: Трайковски (42), Алиоски (52), Лайнер (85).