G7 определила шесть приоритетов для развития мира 13.06.2021, 21:30

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Они лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.

Лидеры государств Большой семерки на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.

Приоритеты описаны в одобренном коммюнике, текст которого был обнародован в воскресенье, 13 июня, после обеда, передает korrespondent.net.

Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин как можно большему количеству людей.

Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать, внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.

Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса.

Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими странами по всему миру.

Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

"Мы будем использовать силу демократии, свободы, равенства, верховенства права и уважения прав человека, чтобы ответить на важнейшие вопросы и преодолеть самые серьезные проблемы", - говорится в принятом документе.

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