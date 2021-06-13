«Мы превратились в церковь периода застоя» 2 13.06.2021, 21:45

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Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий – о служении в РПЦ.

Более тысячи человек подписали обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой отменить решение Синода РПЦ об отстранении от служения архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко). "Мы против использования Церкви в политических целях. Это приносит соблазн и разделение среди чад Церкви, уничтожает доверие к Церкви в обществе", – говорится в обращении православных верующих Беларуси.

Решение патриарха Кирилла ожидается 17 июня – после того как Синод РПЦ дал свое положительное решение по этому вопросу. 69-летнего белорусского архиепископа отправили на покой в начале июня по решению Белорусской православной церкви, направившей соответствующее ходатайство в РПЦ. В нем данное решение объясняется состоянием здоровья, однако многие православные верующие говорят о политическом подтексте, пишет svoboda.org.

Архиепископ Гродненский – один из первых церковных иерархов РПЦ стал высказываться о ситуации в Беларуси и осуждать насилие со стороны силовиков, когда после президентских выборов в прошлом году начались протесты несогласных с их результатами.

Еще в самом начале протестных акций в августе 2020 года глава Гродненской епархии жестко осудил насилие. "Нельзя играть с правдой, коверкая и кромсая ее в угоду политической целесообразности. Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни – на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду", – говорил он в одной из проповедей.

На одной из воскресных литургий архиепископ Гродненский объяснял причины, почему он воспринимал без церковных запретов начавшиеся в прошлом году протесты: "Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах, "что с моей дочкой делают". К нам приходят, рассказывают пожилые люди – на лавочке сидели, а их избили, унизили. Они жизнь отдавали за наше Отечество. И множество таких примеров… Поэтому в этом послании мы говорим: "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа, и вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!"

В сентябре прошлого года стало известно, что настоятельница Богородице-Рождественского женского монастыря города Гродно игуменья Гавриила (Глухова) организовала сбор подписей против архиепископа среди прихожан. 17 сентября на провластном форуме "За Беларусь" игуменья назвала участников протестных акций "разъяренным стадом, вопящим бесовские выкрики": "Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить "Остановитесь!", и которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев… прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бело-красно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики".

Даже несмотря на то, что в Белорусской православной церкви к защите протестующих относились по-разному, владыка Артемий оставался до недавнего времени на своей должности. В отличие, например, от митрополита Павла (Пономаренко), подавшего прошение об отставке 24 августа прошлого года. Его мотивы очевидно также были связаны с осуждением в РПЦ действий по защите протестующих: митрополит не противодействовал участию священников в несанкционированных акциях протеста. Назначенный вместо него митрополит Вениамин (Тупеко) не только запретил клиру как-либо участвовать в политических протестных митингах, но и сблизился с Лукашенко.

Архиепископу Гродненскому и Волковысскому также уже подобрали замену: его место займет 41-летний Антоний (Денис Доронин) родом из России, который до этого был епископом Слуцким и Солигорским. Владыка Артемий рассказал о том, как он сам трактует причины решения Синода РПЦ отстранить его служения и отправить на покой:

– Это произошло по указке государства. Сейчас немножко изменилось положение после августовских волнений и происходит всеобщая чистка. Граница перекрыта, людей увольняют, сажают. Пока у них затишье – время для того, чтобы немножко и поставить церковь на место. Потому что церковники не все поддерживают существующий режим. Сейчас представители власти разъезжают по епархиям, выступают там. Даже я слышал, что просят не молиться за тех, кто в заключении. Такие молитвы запрещены, чтобы нигде не было ни малейшего инакомыслия. Ну, и сочли нужным со мной расправиться. По инициативе этой власти представители нашей системы говорили с патриархом в Москве и попросили его оказать содействие ради умиротворения обстановки в Беларуси. Видимо, на это он дал им благословение и согласие. Синод сразу же объявил о своем решении.

– Какие были к вам предъявлены претензии?

– Что я разделил общество на два лагеря по политическим мотивам. Разделил священников и прихожан. А это недопустимо. Я возразил, что по политическим поводам я не выступал. Я дал нравственную оценку тому безумию, когда издеваются над людьми. То, что они мне предъявили, – это было смехотворно. Могу вам привести пример. Показывают мне фотографию корзиночки с пасхальными яйцами. На них нарисована "Погоня", наш стародавний герб, он созвучен и иконографии. Наши знаменитые князья Борис и Глеб изображаются один с копьем, другой с мечом, а они берут свою традицию еще с древнегреческой церкви от великомученика Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского с мечом. Вот такой герб был в наших пределах, а в начале перестройки он был нашим национальным символом, затем мы вернулись к советской символике. Во-первых, изображение этого герба не является преступлением. Во-вторых, это смешно, у нас 100 приходов, и если где-то ребенок нарисовал на яйце "Погоню", я должен об этом знать и карательные меры принимать? Пасхальное яйцо есть пасхальное яйцо. Это праздник радости. Люди рисуют то, что священно и дорого для них, это соответствует пасхальному восприятию жизни.

Второе обвинение – почему у нас пели "Магутны Божа"? (14 августа священники Гродненской епархии на ступенях главного городского храма – Свято-Покровского кафедрального собора – исполнили молитвенный гимн "Магутны Божа" в поддержку белорусского народа. – Прим. РС).

Это древний белорусский гимн "Магутны Божа, уладар сусвету". Митрополит, находясь в Гродно, официально запретил петь этот гимн? (14 октября патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин заявил, что гимн является светским и разделяет людей. – Прим. РС) Мы его годами пели. У нас музыкальный фестиваль "Коложский Благовест" с международной музыкальной программой всегда начинался с этого песнопения, а тут вдруг это стало запрещено и чуть ли не антицерковным. На богослужениях понятно, но на концертных программах – это наш личный выбор. И вот в одном из приходов детский коллектив устраивал пасхальный концерт и спел "Магутны Божа", что посчитали государственным преступлением.

Ну, вы сами знаете, если у нас на балконе будут висеть красные и белые носки одновременно, то можно получить срок.

– А как вы ответили на обвинения в расколе? И действительно, какая часть духовенства поддерживает вашу позицию?

– Я не говорю ни о каком расколе. Я к этому отношусь очень осторожно и использую медицинский принцип "Не навреди". Мы не даем политических оценок. Мы пытаемся менять ситуацию изнутри, используя христианство и Евангелие. У нас даже речи не было ни о какой автокефальной церкви, как на Украине. Это вообще нереальная вещь, у нас все культовые здания принадлежат Белорусскому экзархату, и никакой приход не сможет иметь храм другой юрисдикции. Этот вопрос еще не созрел даже для обсуждения. Это домысел и лжеобвинение. Никакого разделения в нашей пастве нет, наоборот, мы призываем к солидарности, единству.

– Я слышала также обвинения в том, что при вас Гродненская епархия превратилась в главное пристанище автокефалистов. Теоретически как бы вы отнеслись к возможности создания белорусской автокефальной церкви?

– Я не скажу, что мы стали центром инакомыслия, мы даже никогда об этом не говорили. Упор делается на то, что надо менять то, что есть, а не выдумывать того, чего еще нет. В будущем жизнь покажет. Конечно, каждый народ имеет право на самостоятельную церковь, иначе это будет использоваться политическими силами с той или другой стороны. Но сейчас на уровне епархии такой вопрос не поднимается. Сейчас мы должны соответствовать своему уровню, а мы превратились в церковь периода застоя, гонений и пленений. Мы уже превосходим хрущевские времена, когда уполномоченный передавал свою волю, как жить приходам и что говорить. Пока вопросы поместной принадлежности и автокефалии не обсуждались. Будет несправедливо говорить сейчас о симпатиях или антипатиях. Пусть ответят на ущемление прав человеческих. Идет новая волна – что бы сверху ни поступило, все свято.

– Чем еще вы стали неугодным?

– Посещение мест заключений также вменялось в вину. Почему навещали заключенных и приносили им лекарства и воду? То, что Христос сказал: "Я был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне", – мы не должны принимать за руководство к действию? Для нас должно быть важно указание руководства. Никаких посещений.

И еще куча мелочей. Батюшка освещал паству и вместе со словами "Христос воскресе" сказал еще: "Жыве Беларусь!" А вы что, хотите, чтоб не жила? Правильно сказал, пусть живет Беларусь. Я говорю, я согласен с этими словами. Во всех епархиях есть моменты, когда люди в той или иной форме выражают свою солидарность с теми событиями, которые сейчас происходят. Поэтому обвинение просто некомпетентное.

– Вам 69 лет, а поводом для отстранения без прошения со стороны потенциального пенсионера является возраст свыше 75. По состоянию здоровья вы также не подавали никаких прошений?

– Нет, и я не считаю, что по состоянию здоровья я не могу служить. Есть, конечно, возрастные проблемы, я уделяю им внимание, но ситуация некритичная. Нет никаких свидетельств со стороны медиков, нет предъявлений мне, на основании чего. Я Синоду прямо сказал: "Вы поступаете нечестно, вы лишили меня кафедры. А мне не стыдно уходить на покой".

– Вы выступали против насилия и беззакония, и после этого сразу пришел новый митрополит, который запретил клиру участвовать в протестных митингах. Какова ваша позиция по поводу участия духовенства в политических протестах?

– Это закономерно – печалиться за свой народ. Мы не даем оценку власти или политической структуре, мы говорим о том, что видим нарушение всех норм человеческого бытия. Мы считаем это недопустимым и выступаем с призывом прекратить жестокость в отношении нашего народа и освободить невинных заключенных. Никакой реакции церкви на это не было, и сейчас даже не вспоминается, как будто никто никогда ничего не писал.

– Почему в таком случае вас не отстранили сразу же после этих заявлений, еще в августе прошлого года?

– Очень бурный был период, это ж надо было подливать масла в огонь. Это могло способствовать тому, что мы могли вообще открыто выйти на участие. Сейчас народ запуган. Я считаю, что и с точки зрения политической они поступили неправильно и получат результаты не в свою пользу.

– Чем дальше вы будете заниматься? Каковы ваши планы?

– Во-первых, по существующему законодательству архиерейского собора епархия должна оказывать материальную помощь, какое-то пособие назначить. Мне предписано почему-то покинуть свое место жительства, я должен уехать в Минск, чтобы остаться там в полном одиночестве. Хотят загнать меня в угол. Будем жить. Пенсия государственная у меня есть… посмотрим, надо будет, устроюсь на работу в приходе сторожем.

– Вы знаете, что сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак назвал вас "отличной кандидатурой на пост главы православной церкви в новой Беларуси", а диакон Андрей Кураев написал о вас, что вы – "совесть белорусской церкви"?

– Что вы такое говорите, я спать не буду…

– А что вы думаете по поводу кандидатуры вашего преемника Антония?

– Не хочется заниматься разборками и сплетнями, знаете ли. В свое время Владыка Антоний Мельников, который умер в Петербурге, говорил мне, что, когда он был ректором Минской духовной семинарии, некоторые студенты направлялись на учебу по комсомольской путевке и потом они влияли на церковную жизнь. Чувствуется, как говорится, что человек уже сейчас один из молодых епископов по поведению чувствует себя обер-прокурором. Человек, как говорится, "от мира сего".

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