В Израиле назначили новое правительство 1 13.06.2021, 21:47

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Нетаньяху перестал быть премьером Израиля спустя 12 лет у власти.

Депутаты Кнессета (парламент) Израиля утвердили новое правительство, которое было сформировано по итогам выборов в марте лидерами партий «Еш атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом.

Об этом сообщает Times of Israel.

За новое правительство, которое возглавил Беннет, проголосовали 60 депутатов из 120, 59 — были против, один воздержался. Биньямин Нетаньяху, который с 2009 года бессменно занимал должность премьер-министра, перестал быть у власти.

Лапид стал «альтернативным главой кабмина» — через два месяца произойдет ротация и они с Беннетом поменяются местами. Спикером Кнессета избран депутат «Еш Атид» Мики Леви.

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