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Бело-красно-белый флаг заметили на матче Нидерланды – Украина

  • 13.06.2021, 22:36
  • 2,512
Бело-красно-белый флаг заметили на матче Нидерланды – Украина

Фотофакт.

Бело-красно-белый флаг заметили на матче «Евро-2020» Нидерланды – Украина.

В группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

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