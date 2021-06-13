Бело-красно-белый флаг заметили на матче Нидерланды – Украина 13.06.2021, 22:36

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Фотофакт.

Бело-красно-белый флаг заметили на матче «Евро-2020» Нидерланды – Украина.

В группе С, помимо украинцев и нидерландцев, играют национальные команды Австрии и Северной Македонии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Тым часам на гульні Нідэрланды-Украіна 🤍❤🤍 pic.twitter.com/BSMOgN5HzZ — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) June 13, 2021

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