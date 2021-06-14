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Чем увереннее мы шагаем, тем быстрее придем к победе

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  • Telegram-канал «Баста!»
  • 14.06.2021, 7:36
  • 1,488
Чем увереннее мы шагаем, тем быстрее придем к победе
фото: ap

Революция не закончилась.

Друзья, наш протест против диктатуры затяжной, уже прошел год после начала белорусской революции, но это вовсе не значит, что она закончилась. Мы вместе уже сделали многое для освобождения нашей страны, но впереди тоже еще много работы. От того, что прошло уже много времени, режим легитимнее не стал, а наоборот, окончательно превратился в террористическую группировку, это видит все мировое сообщество.

Мы не позволим себе «уставать», каждый выход на улицу, каждый марш, каждое граффити и листовка – это шаг навстречу свободе. Чем увереннее мы шагаем, тем быстрее придем к победе.

Мы – народ Беларуси, и мы не допустим, чтобы наша страна стала изгоем в цивилизованном мире из-за поехавшего деда! Мы сами решаем, кто наш президент, как будет развиваться наше государство. Это наше право, и если у нас его отняли – мы заберем его обратно!

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