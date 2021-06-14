Independent: Один из самых разыскиваемых турецких преступников скрывается в Беларуси

Independent: Один из самых разыскиваемых турецких преступников скрывается в Беларуси3
- 14.06.2021, 8:13
- 7,462
Мехмета Айдина обвиняют в похищении $193 миллионов долларов.
По информации издания Independent, 26-летний кибермошенник Мехмет Айдин (Mehmet Aydin), скрывается не в Южной Африке (как считалось ранее), а в Беларуси.
Мехмета Айдина обвиняют в похищении $193 миллионов долларов у 130,000 инвесторов игры Farm Bank. Айдин включен в список Интерпола как один из самых разыскиваемых преступников мира.
По словам источника издания, посредники с турецкой стороны, которые представляют турецкие власти, уже встречались с Айдином на территории Беларуси.