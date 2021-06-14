Исповедь экс-работника госСМИ: Мимо проходил какой-то мужчина и плюнул в меня

Исповедь экс-работника госСМИ: Мимо проходил какой-то мужчина и плюнул в меня1
- 14.06.2021, 8:37
- 5,620
Белорусы просто не воспринимают государственную пропаганду.
«Радыё Свабода» опубликовала рассказ бывшего работника государственной пропаганды, который не выдержал давления и покинул госСМИ.
По словам бывшего сотрудника, последний год такой работы был очень тяжелым. Постоянное давление сильно сказывается на здоровье: тревожно-депрессивное расстройство не проходит даже после увольнения.
«Я полностью перестал смотреть за собой. Раньше я пыталась надеть костюм на работу, хорошо выглядеть, а потом просто не хотела лишний раз даже шевелиться перед работой и после нее работу. Набрала вес, теперь не хочу даже смотреть на себя в зеркало. По вечерам как можно дольше сидел за телефоном и что-то делал, чтобы не заснуть. Ведь если уснешь - наступит новый день, и ты вернешься к работе».
Парень вспоминает рабочую ситуацию, после которой ему пришлось пойти на отдельный сеанс к психотерапевту.
- Я работал в центре города, и меня соответственно пометили [корпоративными знаками. - прим.], прошел мужчина и плюнул в меня. Я был обижен и возмущен. Но, с другой стороны, я с ним согласен, - грустно улыбается сотрудник.
За последние полтора года парень полностью прекратил отношения с друзьями, потому что сил просто не осталось.
«Я жил в моменты, когда можно было прийти домой и лечь. Но критики со стороны других не последовало. Пару раз спрашивали:
- Почему ты не уехал в августе? Можно же заплатить университету деньги! И перераспределиться можно.