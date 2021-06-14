Грозит ли белорусам девальвация? 14.06.2021, 9:08

фото: tut.by

Власти обновили статистику о денежной массе в 2021 году.

Теперь стали известны данные о кэше, а также счетах физлиц и предприятий перед началом лета, пишет сайт banki24.by.

Информация о размере депозитов граждан и организаций выходит в составе сведений о широкой денежной массе. Информация о денежной массе публикуется в двух срезах — на 1-е число месяца и в среднем за период. Далее мы будем использовать средние цифры по итогам мая 2021 года.

Статистика по динамике денежной массы подвержена сезонным изменениям. Также на темпы изменения (падения или роста) количества денег в экономике влияет база прошлого года и размеры подвижек курса белорусского рубля.

Поэтому имеет смысл сравнивать информацию о денежной массе к сопоставимым месяцам прошлых лет. Еще немаловажно приводить данные к единому знаменателю в виде одной валюты измерения по той или иной компоненте.

Широкая денежная масса в среднем за май 2021 года увеличилась к маю 2020-го на 0,3%. Это довольно низкие темпы роста: в основные направления денежно-кредитной политики заложена прибавка денежной массы на 7–10% в декабре 2021-го.

Правда, к концу года темпы вполне могут подрасти. Ведь в мае 2020-го рост денежной массы составлял +15,4%, а в декабре 2020-го замедлился до +5,4%. Даже при жестком контроле Нацбанка над объемом денег в экономике по мере продвижения к концу 2021 года темповые показатели будут нарастать — за счет эффекта базы.

Денежная масса состоит из рублевой и валютной компоненты. Денежная масса в белорусских рублях за май 2021-го выросла к 2020 году всего на 2,5%. Здесь также сыграл фактор высокой базы прошлого года, когда в мае-2020 рублей в обороте стало на 19% больше.

Опять-таки, по мере продвижения к декабрю 2021 года индексы будут нарастать. Ведь на исходе прошлого года рублевая денежная масса снизилась к 2019-му на 1,7%.

Что касается абсолютных показателей, то в мае 2021-го рублевая денежная масса составила 20,941 млрд BYN. Годом ранее цифры не слишком отличались — 20,426 млрд BYN.

Нацбанк может эмитировать лишь белорусские рубли и не может доллары или иную валюту. Поэтому, исходя из данных о массе «зайцев» в экономике Беларуси, ничего чрезвычайного пока не происходит.

Количество рублевого кэша на руках у белорусов также изменилось не сильно — 4,267 млрд BYN в мае 2021 года против 3,923 млрд BYN год назад. Переводные депозиты в рублях (они же расчетные счета и карт-счета) за 12 месяцев тоже выросли слабо — 5,907 против 5,822 млрд BYN.

Валютная компонента денежной массы почти целиком состоит из депозитов физлиц и предприятий. На май 2021 года эти депозиты составили 10,974 млрд USD в эквиваленте (годом ранее было 11,609 млрд USD).

Отток валютных депозитов объясняется изъятием денег населением. Предприятия в этом смысле гораздо менее мобильны — им нужны деньги в обороте для расчетов с партнерами и бюджетом.

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