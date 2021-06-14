Страны G7 провозгласили отказ от углеводородов 7 14.06.2021, 9:16

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«Cемерка» ставить цель перейти на «преимущественно декарбонизированную энергетику».

Страны Группы семи ставят целью достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года, перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030х и инвестировать не менее 500 млрд долларов в ближайшие пять лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач, пишет finanz.ru.

Об этом говорится в итоговом коммюнике трехдневного саммита G7, который завершился в воскресенье в британском в Карбис-Бэй.

«Беспрецедентный кризис в связи с изменением климата и потерей биоразнообразия представляют экзистенциальную угрозу для людей, благосостояния, безопасности и природы. <…> 2021 год должен стать поворотной точкой для нашей планеты и началом зеленой трансформации, когда мы принимаем обязательства уменьшить выбросы, усилить мировую координацию и с помощью новых технологий, создать новые высококачественные рабочие места и повысить благосостояние и процветание», - говорится в документе, который подписали лидеры семи стран, обеспечивающих половину глобального ВВП.

Согласно коммюнике, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония подчеркивают приверженность Парижскому соглашению по климату и задаче ограничить повышение средней температуры Земли величиной 1,5 градуса Цельсия. Для этого «семерка» берет обязательства не позднее 2050 года свети к нулю чистые выбросы парниковых газов - иными словами, ограничить эмиссию CО2 от человеческой деятельности объемом, который способна поглотить природа.

Для этого выбросы в G7 должны быть снижены вдвое относительно уровней 2010 года.

В энегосекторе «семерка» ставить цель перейти на «преимущественно декарбонизированную энергетику» в 2030х, то есть де-факто отказаться от углеводородных источников топлива. Уже с текущего года правительства G7 «прекратят прямую государственную поддержку» новых проектов ископаемого топлива с высоким углеродным следом.

В сфере транспорта страны «семерки» берут обязательства «ускорить переход к отказу от продаж новых машин на дизельном топливе и бензине» с их заменой на транспортные средства с нулевыми выбросами. Это касается также «автобусов, поездов, кораблей и авиации», говорится в коммюнике.

«Мы понимаем, что это потребует радикально увеличить темп глобальной декарбонизации в сфере дорожного транспорта в 2020х и позднее, включая создание необходимой инфраструктуры, такой как зарядные станции (для электротранспорта - ред.)», - подчеркивается в документе.

В рамках этого плана развитые страны планируют мобилизовать 100 млрд долларов ежегодно до 2025 года в виде государственных и частных средств, а также переформатировать глобальные потоки капитала, стимулируя их переток в отрасли возобновляемой энергетики.

Амбициозные зеленые планы развитых стран, которые в прошлом считались экзотическим нонсенсом, постепенно начинают признаваться государствами, добывающими углеводороды.

ОПЕК - крупнейший в мире картель, контролирующий треть мировых мощностей по добыче нефти, - в долгосрочном прогнозе, опубликованном в прошлом году (World Oil Outlook), констатировал конец эры растущего спроса на «черное золото» и признал, что крупнейшие мировые экономики начнут сокращать потребление в ближайшие годы.

Страны ОЭСР, куда входят США, Евросоюз, а также развитые экономики Азии, включая Японию и Южную Корею, в прошлом году «жгли» и перерабатывали 41,4 млн баррелей в день, обеспечив 45,6% мирового спроса на нефть.

К 2025 году они сократят потребление до 40,2 млн баррелей в день, к 2030-му - до 38,2 млн баррелей, после чего процесс ускорится.

В 2035-м в ОЭСР будет потребляться 35,4 млн баррелей в сутки, к 2040-му- 32,3 млн, а через 25 лет - 29,3 млн.

«Принятие более жесткой энергетической политики и более быстрое распространение энергоэффективных технологий» создают дополнительные риски, и в неблагоприятном сценарии спрос на нефть может просесть еще на 10 млн баррелей в сутки относительно базового прогноза, предупреждает ОПЕК.

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