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Страны G7 провозгласили отказ от углеводородов

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  • 14.06.2021, 9:16
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Страны G7 провозгласили отказ от углеводородов

«Cемерка» ставить цель перейти на «преимущественно декарбонизированную энергетику».

Страны Группы семи ставят целью достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года, перейти на преимущественно декарбонизированную энергетику в 2030х и инвестировать не менее 500 млрд долларов в ближайшие пять лет, чтобы ускорить реализацию климатических задач, пишет finanz.ru.

Об этом говорится в итоговом коммюнике трехдневного саммита G7, который завершился в воскресенье в британском в Карбис-Бэй.

«Беспрецедентный кризис в связи с изменением климата и потерей биоразнообразия представляют экзистенциальную угрозу для людей, благосостояния, безопасности и природы. <…> 2021 год должен стать поворотной точкой для нашей планеты и началом зеленой трансформации, когда мы принимаем обязательства уменьшить выбросы, усилить мировую координацию и с помощью новых технологий, создать новые высококачественные рабочие места и повысить благосостояние и процветание», - говорится в документе, который подписали лидеры семи стран, обеспечивающих половину глобального ВВП.

Согласно коммюнике, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония подчеркивают приверженность Парижскому соглашению по климату и задаче ограничить повышение средней температуры Земли величиной 1,5 градуса Цельсия. Для этого «семерка» берет обязательства не позднее 2050 года свети к нулю чистые выбросы парниковых газов - иными словами, ограничить эмиссию CО2 от человеческой деятельности объемом, который способна поглотить природа.

Для этого выбросы в G7 должны быть снижены вдвое относительно уровней 2010 года.

В энегосекторе «семерка» ставить цель перейти на «преимущественно декарбонизированную энергетику» в 2030х, то есть де-факто отказаться от углеводородных источников топлива. Уже с текущего года правительства G7 «прекратят прямую государственную поддержку» новых проектов ископаемого топлива с высоким углеродным следом.

В сфере транспорта страны «семерки» берут обязательства «ускорить переход к отказу от продаж новых машин на дизельном топливе и бензине» с их заменой на транспортные средства с нулевыми выбросами. Это касается также «автобусов, поездов, кораблей и авиации», говорится в коммюнике.

«Мы понимаем, что это потребует радикально увеличить темп глобальной декарбонизации в сфере дорожного транспорта в 2020х и позднее, включая создание необходимой инфраструктуры, такой как зарядные станции (для электротранспорта - ред.)», - подчеркивается в документе.

В рамках этого плана развитые страны планируют мобилизовать 100 млрд долларов ежегодно до 2025 года в виде государственных и частных средств, а также переформатировать глобальные потоки капитала, стимулируя их переток в отрасли возобновляемой энергетики.

Амбициозные зеленые планы развитых стран, которые в прошлом считались экзотическим нонсенсом, постепенно начинают признаваться государствами, добывающими углеводороды.

ОПЕК - крупнейший в мире картель, контролирующий треть мировых мощностей по добыче нефти, - в долгосрочном прогнозе, опубликованном в прошлом году (World Oil Outlook), констатировал конец эры растущего спроса на «черное золото» и признал, что крупнейшие мировые экономики начнут сокращать потребление в ближайшие годы.

Страны ОЭСР, куда входят США, Евросоюз, а также развитые экономики Азии, включая Японию и Южную Корею, в прошлом году «жгли» и перерабатывали 41,4 млн баррелей в день, обеспечив 45,6% мирового спроса на нефть.

К 2025 году они сократят потребление до 40,2 млн баррелей в день, к 2030-му - до 38,2 млн баррелей, после чего процесс ускорится.

В 2035-м в ОЭСР будет потребляться 35,4 млн баррелей в сутки, к 2040-му- 32,3 млн, а через 25 лет - 29,3 млн.

«Принятие более жесткой энергетической политики и более быстрое распространение энергоэффективных технологий» создают дополнительные риски, и в неблагоприятном сценарии спрос на нефть может просесть еще на 10 млн баррелей в сутки относительно базового прогноза, предупреждает ОПЕК.

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