Диетолог назвала способ похудения без диет и изнурительных тренировок

Диетолог назвала способ похудения без диет и изнурительных тренировок2
- 14.06.2021, 9:46
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Правильный питьевой режим — еще один шаг навстречу стройной фигуре.
Диетолог Тамила Арсеньева дала рекомендации, как избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, быстро, без тяжелых тренировок в зале и диет.
Переходите на дробное питание: оптимально небольшими порциями есть пять раз день, пишут РИА «Новости».
Обязательно в рационе должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой. Они надолго избавляют от чувства голода и улучшают работу кишечника.
Белковая пища очень важна, зелень, листовые овощи, ягоды, фрукты.
Максимально сократите употребление кофе, газированных напитков, сахара и алкоголя.
«Исключив хотя бы это, можно за месяц сбросить до пяти килограммов», — сообщила диетолог.
Правильный питьевой режим – еще один шаг навстречу стройной фигуре. Не употребляйте сладкие напитки, а пейте простую воду. Она ускоряет обмен веществ до 20%, – утверждает врач.
Регулярные занятия спортом тоже разгоняют обмен веществ. Любая физическая нагрузка подойдет, даже ходьба.
«И последнее: научитесь не заедать стресс, а переключаться при любой напряженной ситуации на интересное дело. Какое именно? Например, есть фитнес, йога, чтение, прогулки, приятное общение с друзьями», — подытожила диетолог.