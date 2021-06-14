Диетолог назвала способ похудения без диет и изнурительных тренировок 2 14.06.2021, 9:46

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Правильный питьевой режим — еще один шаг навстречу стройной фигуре.

Диетолог Тамила Арсеньева дала рекомендации, как избавиться от лишнего веса безопасно для здоровья, быстро, без тяжелых тренировок в зале и диет.

Переходите на дробное питание: оптимально небольшими порциями есть пять раз день, пишут РИА «Новости».

Обязательно в рационе должны присутствовать продукты, богатые клетчаткой. Они надолго избавляют от чувства голода и улучшают работу кишечника.

Белковая пища очень важна, зелень, листовые овощи, ягоды, фрукты.

Максимально сократите употребление кофе, газированных напитков, сахара и алкоголя.

«Исключив хотя бы это, можно за месяц сбросить до пяти килограммов», — сообщила диетолог.

Правильный питьевой режим – еще один шаг навстречу стройной фигуре. Не употребляйте сладкие напитки, а пейте простую воду. Она ускоряет обмен веществ до 20%, – утверждает врач.

Регулярные занятия спортом тоже разгоняют обмен веществ. Любая физическая нагрузка подойдет, даже ходьба.

«И последнее: научитесь не заедать стресс, а переключаться при любой напряженной ситуации на интересное дело. Какое именно? Например, есть фитнес, йога, чтение, прогулки, приятное общение с друзьями», — подытожила диетолог.

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