Байден обсудит с лидерами стран Балтии воздушное пиратство белорусских властей 1 14.06.2021, 9:59

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Встреча пройдет на полях саммита НАТО.

Президент США Джо Байден проведет на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) встречу с лидерами стран Балтии. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

"Он встретится на полях саммита с балтийскими президентами <...>", - заявил советник главы администрации США.

По его мнению, руководители стран Балтии являются ярким примером демократического [государственного] управления на восточном фланге НАТО.

Байден намерен обсудить с ними в том числе "вызовы и угрозы", которые, как утверждал Салливан, исходят со стороны России. Стороны также рассмотрят вопросы, относящиеся к обеспечению кибербезопасности и новым технологиям, в разработке которых страны Балтии являются лидерами, убежден представитель Белого дома.

Кроме того, отметил он, на этой встрече речь пойдет о "растущих вызовах" со стороны Китая, и, конечно, о недавнем воздушном пиратстве со стороны белорусских властей - захвате самолета Ryanair.

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