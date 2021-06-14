Под Витебском автомобильные мосты непригодны для эксплуатации

Под Витебском автомобильные мосты непригодны для эксплуатации7
- 14.06.2021, 10:19
- 2,984
Местные власти твердят, что денег на их ремонт нет.
Два автомобильных моста в Городке (Витебская область) непригодны для эксплуатации: один из них уже перекрыли, а денег в районе на ремонт нет, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Местные власти планируют включить в программу капитального ремонта оба моста. Но для этого требуется ряд документов: заключения экспертизы, разработка проектно-сметной документации. Только после этого возможна их реконструкция.
Однако, и эти документы не помогут провести ремонт мостов: в бюджете района на текущий год денег на эти нужды нет.