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Под Витебском автомобильные мосты непригодны для эксплуатации

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  • 14.06.2021, 10:19
  • 2,984
Под Витебском автомобильные мосты непригодны для эксплуатации

Местные власти твердят, что денег на их ремонт нет.

Два автомобильных моста в Городке (Витебская область) непригодны для эксплуатации: один из них уже перекрыли, а денег в районе на ремонт нет, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Местные власти планируют включить в программу капитального ремонта оба моста. Но для этого требуется ряд документов: заключения экспертизы, разработка проектно-сметной документации. Только после этого возможна их реконструкция.

Однако, и эти документы не помогут провести ремонт мостов: в бюджете района на текущий год денег на эти нужды нет.

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