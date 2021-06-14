Разговаривающий с хозяйкой пес стал звездой Сети 14.06.2021, 10:40

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8-летний аляскинский маламут стал интернет-сенсацией.

Элли Пиро никогда не думала, что её 8-летний аляскинский маламут по кличке Дизель станет интернет-сенсацией, пишет 120.su.

Но именно так всё и случилось, и теперь на пса, живущего с хозяйкой в Мичигане (США), любуется целая армия поклонников в соцсетях.

Дело в том, что Дизель очень говорлив. Причём он способен выдавать целые тирады, особенно когда ему что-то не нравится.

Людей восхищают собачьи интонации — они выражают и недовольство, и даже язвительность.

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